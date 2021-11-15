الإصلاح الزراعي يطرح اللحوم في منافذه بسعر 110 جنيهات للكيلو

المتحف المصري الكبير يستقبل ١٦ قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، إنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مناسبة.

وطرحت الهيئة، اليوم الاثنين، اللحوم البلدي بسعر 110 جنيهات للكيلو وذلك في إطار مبادرة خير مزارعنا لأهلينا؛ لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.

وأوضح أن اللحوم من إنتاج المزارع التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.​