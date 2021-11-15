​​بعد بيان الكنيسة ضده.. القصة الكاملة لأزمات زكريا بطرس من الكهنوت إلى الشاشة

كتب- مينا غالي:

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا مساء أمس ردًا على تصريحات الأب سابقًا زكريا بطرس، مؤكدة أنه انقطعت صلته بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أكثر منذ 18 سنة، وذلك بعد هجومه على النبي محمد.

ويستعرض "مصراوي" القصة الكاملة لإبعاد زكريا بطرس عن الكنيسة القبطية وكذلك أبرز المعلومات عنه كالتالي:

من هو زكريا بطرس؟

زكريا بطرس هو قمص قبطي أرثوذكسي ولد في سنة 1934 م، ودرس في كلية الآداب وحصل منها على ليسانس التاريخ، ورسم في شبين الكوم ثم نقل إلى طنطا ثم أرجع إلى كنيسة مار مرقص في القاهرة ثم عمل كاهناً في أستراليا سنة 1992 ثم عاد إلى مصر ثم عمل في برايتون بإنجلترا.

ورث عن أخيه إنجيله الذي أصبح إنجيل بطرس فيما بعد. أعطته مجلة وورلد جائزة دانيال العام عن برنامجه حوار الحق عام 2008. وصفته صحيفة الإنسان الجديد بعدو الإسلام رقم واحد،. كما وضع تنظيم القاعدة مكافأة بحوالي 60 مليون دولار ثمن قتله.

برامجه التليفزيونية

أصبح اسمه معروفًا للعامة بعد ظهوره في برامج لقناة الحياة الفضائية التبشيرية في 2003، والتي تعمل على انتقاد الإسلام ورسوله محمد بأسلوب يعتبره المسلمون أسلوبا تهجميًا غير لائق، أثار الكثير من الجدل.

وفي يوليو من العام 2010 ، أبلغت منظمة "جويس ماير التبشيرية"، وهي منظمة تبشيرية أمريكية تعمل بالشراكة مع قناة الحياة، أبلغت قناة الـ بي بي سي عربي (BBC Arabic) أنها ستوقف بث برامج زكريا بطرس، في رسالة جاء فيها:

"إن وسيط المنظمة في الشرق الأوسط، أبلغها بأن قناة الحياة التبشيرية قد قررت التوقف عن بث برامج القمص زكريا بطرس، وأن هذا الشهر هو الأخير لبرامجه على شاشة القناة."

وقد سعى فريق "بي بي سي" إلى لقاء المسؤولين في قناة الحياة، التي تعمل في سرية تامة، وتحيط العاملين بها بإجراءات أمنية مشددة، ليستفسر منهم عن تفاصيل أسباب إيقاف برامج زكريا بطرس، غير أن الرد على كل محاولات الفريق، كان يقابل بالرفض من قبل المسؤولون عن القناة، متحججين بأن ذلك راجع "لأسباب أمنية". من ثم؛ توجه فريق عمل البرنامج إلى منظمة "جويس ماير"، لعلاقة الشراكة الموجودة بينها وبين قناة الحياة، ولكنها رفضت بدورها.

ثم قام زكريا بطرس في أبريل 2011 بإطلاق قناة جديدة خاصة به باسم الفادي تبث في أمريكا الشمالية وهي تبث الآن في الشرق الأوسط.

موقف الكنيسة منه

طالما واجه زكريا بطرس صدامات داخل الكنيسة بسبب أسلوبه وتعاليمه، ففي تصريح للبابا الراحل شنودة الثالث، قال إن أسلوب زكريا بطرس غير مرضٍ وأن مشاكله لا تتعلق بالهجوم على الإسلام وحسب وإنما بمفهومه للخلاص واعتقاده في الخلاص في لحظة.

أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بيانًا أمس أوضحت فيه أنه كان كاهنًا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليمًا لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية لذلك تم وقفه لمدة، ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة حيث علم تعليمًا غير أرثوذكسي أيضًا، واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره.

وتابعت: الكاهن السابق قدم طلبًا لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت وقَبِل الطلب البابا شنوده الثالث بتاريخ 11 يناير 2003 ومنذ وقتها لم يعُد تابعًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد.

وواصلت: بعدها ذهب إلى الولايات المتحدة واستضاف البعض اجتماعاته في بيوت وفنادق وحذرت إيبارشية لوس أنجلوس شعبها من استضافته وقتها.

وشددت الكنيسة قائلة: ونحن من جهتنا نرفض أساليب الإساءة والتجريح لأنها لا تتوافق مع الروح المسيحية الحقة ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين.

مطالبات بإسقاط جنسيته

قدم المحامي نبيه الوحش إنذارًا لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والبابا شنوده، مطالبًا بإسقاط الجنسية المصرية عن زكريا بطرس "لإخلال بطرس باستقرار وأمن مصر في الداخل والخارج"

واعتبر أن إهانة الإسلام كالخيانة العظمى، وقال إنه إذا لم يتم تنفيذ ما جاء في الإنذار سيقوم باللجوء إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لاستصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه.

هاشتاج "عاقبوا زكريا بطرس" يتصدر التواصل الاجتماعي

تصدر هاشتاج #عاقبوا_زكريا_بطرس مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إساءته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ خرج على إحدى القنوات المسيحية بتصريحات أثارت الجدل على فيس بوك.