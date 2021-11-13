برواتب وصلت إلى 10 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل أول ملتقى​ توظيف للسيدات

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

كشف عمر خليفة، الرئيس التنفيذي لمنصة "شغلني" تفاصيل الوظائف المتاحة في ملتقى التوظيف للسيدات المقام لأول مرة.

وقال خليفة لـ"مصراوي"، إن عدد الشركات المشاركة في ملتقى شغلني التوظيفي للسيدات، وصل إلى 20 شركة لطرح أفضل فرص عمل في السوق برواتب مجزية تترواح بين 2500 جنيه حتى 10 آلاف جنيه.

وأضاف أن الوظائف المتاحة تشمل: "طب وصيدلة وتمريض وكيميائيين وذي الإعاقة، وشؤون إدارية، ومخازن وتعليم ومبيعات وتسويق وسياحة وفنادق ومحاسبة وعمال وأمن وهندسة وسوشيال ميديا وخدمة عملاء وكاشير".

وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم تتمثل في: ملئ أبليكشن والذي يشمل السن والمؤهل والتخصص، حيث تم تقسيم الوظائف في شكل ألوان للتسهيل على الفتيات طريقة التقديم، موجها رسالة إلى الفتيات، قائلا:"بالتوفيق للجميع واحنا مبسوطين بكل المشاركات في الملتقى".

ويشهد منذ انطلاقة صباح اليوم، إقبالا كبيراً من الفتيات الراغبات للتقديم على الوظائف والالتحاق بسوق العمل في كبرى الشركات العاملة في السوق المحلي.

وتدعم منصة "شغلني" تدعم مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف وتسعى لضمان توافر فرص عمل متساوية بناءً على الجدارة والمؤهلات دون أي نوع من التمييز.

وكانت شغلني شاركت مع وزارة التضامن الاجتماعي و"حلم" في إقامة "ملتقى عزم للتوظيف الدامج" لتوفير فرص عمل لذوي الهمم، وتعاونت أيضاً مع مؤسسة مصر الخير في برنامج "الغارمين" لمساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل.