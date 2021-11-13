غدًا.. تنسيقية الأحزاب تعقد مؤتمرًا صحفيًا لتدشين الاستراتيجية الجديدة

(مصراوي):

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيم مؤتمر صحفي، غدًا الأحد، لتدشين الاستراتيجية الجديدة في الثانية عشر ظهرًا، يعقبه صالون سياسي

يناقش الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر والعالم في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم في الفترة الحالية، متأثرًا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فهل نحن مقبلين على موجة تضخم كبيرة.

وبحسب بيان للتنسيقة، يرصد الصالون غدًا أسباب تلك الموجة التضخمية، بالإضافة إلى تأثيراتها على اقتصاديات العالم.

يدير الصالون محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، وبحضور الدكتور محمد زكي الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب

ومحمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية.