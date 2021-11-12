حدث ليلاً| كواليس المكالمة الأخيرة لـ"منتحر العمرانية".. وتحذير من احتمالات غزو روسيا لأوكرانيا

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

واشنطن تهنئ مصر لاختيارها باستضافة قمة المناخ ٢٠٢٢

هنأ مبعوث الولايات المتحدة للمناخ، جون كيري، مصر باختيارها في استضافة قمة المناخ ٢٠٢٢.

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"جهزوا المقابر".. كواليس المكالمة الأخيرة لـ"منتحر العمرانية"

الاكتئاب بات أسيره، عزلة فرضت عليه بحكم القدر أصبح لا يقوى على كسرها، سمنة مفرطة ازدادت معها الأمور سوءا، معطيات صادمة كانت تنذر بنهاية سوداء لشاب ثلاثيني.

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مسؤولون دوليون يتعهدون بدعم أفغانستان ويدعون إلى تشكيل حكومة شاملة

تعهد مسؤولون دوليون وإقليميون اليوم الخميس بدعم الأفغان الذين يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة، وجددوا الدعوات لحركة طالبان لتشكيل حكومة شاملة وضمان حقوق النساء.

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الداخلية تنفي قيام شرطي بالتحرش بسيدة داخل منزلها بالدقهلية

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو تزعم خلاله إحدى السيدات قيام قوة من وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية بإقتحام منزلها وضبط زوجها وسرقة قرطها الذهبى ومبلغ مالى وهاتفى محمول .

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البرهان يقرر فك تجميد مواد الوثيقة الدستورية للسودان

قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان فك تجميد مواد الوثيقة الدستورية بالسودان.

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الأعلى للآثار: اكتشاف رؤوس مدفونة تحت الأرض وسيتم تركيبها على الكباش

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه يتم العمل وعقد الاجتماعات بشكل متواصل في الأقصر للانتهاء من ترميم القطع الأثرية بطريق الكباش واستخراج الحفائر، متابعًا: "خلية نحل تعمل بالأقصر"

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شركة تجسس إلكتروني تستنجد بالحكومة الإسرائيلية من العقوبات الأمريكية

ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، أن شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية المُنتجة لبرنامج "بيجاسوس" الشهير للتجسس على الهواتف أرسلت طلبًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تطلب فيها الدعم الحكومي لمكافحة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

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الفتاة التي تعرضت للتحرش في ميكروباص التجمع تروي تفاصيل الحادث

كشفت رانيا سليمان، الفتاة التي تعرضت للتحرش في ميكروباص التجمع، عن تلقيها رسائل تحتوي على تهديدات وخوض في سمعتها بعد نشرها لفيديو عبر صفحتها على الفيسبوك عن واقعة التحرش وإلقاء القبض على السائق المتحرش.

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السيسي يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية في مقر إقامته بباريس

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، فلورانس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية على هامش زيارته للعاصمة باريس.

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الصحة العالمية في أوروبا: تغير المناخ يهدد الصحة بالفعل

قال كبير ممثلي منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج اليوم الخميس إنه يجب التحرك بشكل حاسم لمكافحة تغير المناخ، لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها صحة الإنسان، وهي مخاطر محسوسة بالفعل.

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أمريكا تحذر أوروبا من احتمالات غزو روسيا لأوكرانيا

دقت الولايات المتحدة ناقوس الخطر وحذرت حلفاءها في أوروبا من أن روسيا قد تخطط لغزو محتمل لأوكرانيا مع تصاعد التوترات بين موسكو والتكتل حول أزمة المهاجرين وإمدادات الطاقة ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

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