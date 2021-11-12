البرهان يقرر فك تجميد مواد الوثيقة الدستورية للسودان

الخرطوم - أ ش أ):

قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان فك تجميد مواد الوثيقة الدستورية بالسودان.

وذكر تلفزيون السودان مساء اليوم أن القرار أكد الالتزام بالاستحقاقات والالتزامات الناشئة على اتفاقية جوبا للسلام.

وكان البرهان أدى مساء اليوم القسم الدستوري رئيسا لمجلس السيادة أمام رئيس القضاء.

يشار إلى أن البرهان كان أصدر مساء اليوم مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الجديد في السودان.