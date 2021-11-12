مسؤولون دوليون يتعهدون بدعم أفغانستان ويدعون إلى تشكيل حكومة شاملة

إسلام أباد - (د ب أ):

تعهد مسؤولون دوليون وإقليميون اليوم الخميس بدعم الأفغان الذين يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة، وجددوا الدعوات لحركة طالبان لتشكيل حكومة شاملة وضمان حقوق النساء.

والتقى دبلوماسيون من الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان في إسلام أباد لمناقشة وسيلة للمضي قدما في أفغانستان، مع حلول الطقس الشتوي في هذه البلاد التي مزقتها الحرب، حيث الملايين بحاجة ماسة إلى المساعدات، كما أن الاقتصاد على حافة الانهيار.

والتقى أعضاء من المجموعة التي تسمى "ترويكا بلس" مع وفد من الحكومة الإقليمية المؤقتة برئاسة وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي.

وشدد الدبلوماسيون على الحاجة إلى تكثيف المساعدات للأفغان المحتاجين للطعام والمأوى عبر وكالات الأمم المتحدة.

ولم يشر البيان الذي جاء في 15 نقطة على الإطلاق إلى الاعتراف بطالبان التي استولت على السلطة في أغسطس الماضي بعد عقدين من الحرب مع القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة .

وحثت "ترويكا بلس" طالبان على اتخاذ خطوات من أجل تشكيل حكومة شاملة واحترام حقوق النساء والفتيات، وهي أحد المخاوف الرئيسية للمجتمع الدولي.

ودعا المشاركون طالبان إلى الوفاء بالتزامها بالحيلولة دون استخدام الأراضي الأفغانية من جانب الجماعات الإرهابية.

وفي سياق متصل، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس من ارتفاع عدد الجوعى في أفغانستان.

ووفقا لتقديرات، يعاني حاليا 8ر18 مليون شخص من الجوع يوميا، حسبما قال ممثل الفاو في العاصمة الأفغانية كابول، ريتشارد ترينشارد، والذي دعا إلى تحرك فوري لمنع حدوث كارثة.

وقال مسؤول الفاو إن عدد الجوعى يمكن أن يرتفع إلى 8ر22 مليون شخص بنهاية العام.

وأوضح ترينشارد أن أزمة الجفاف خلال الأشهر الماضية تحولت إلى أزمة على مستوى البلاد جراء انهيار الاقتصاد وانعدام المساعدات الدولية.

وتمثل الزراعة العمود الفقري للاقتصاد الأفغاني. ويتعين الآن تقديم مساعدات إنسانية لدعم المزارعين ومربي الماشية والرعاة.