شركة تجسس إلكتروني تستنجد بالحكومة الإسرائيلية من العقوبات الأمريكية

رام الله - (أ ش أ):

ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، أن شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية المُنتجة لبرنامج "بيجاسوس" الشهير للتجسس على الهواتف أرسلت طلبًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تطلب فيها الدعم الحكومي لمكافحة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أدرجت الشركة الإسرائيلية على القائمة السوداء.

واستخدمت إسرائيل برنامج "بيجاسوس" في التجسس على مسؤولين فلسطينيين وموظفين في وزارة الخارجية الفلسطينية. واستخدم عملاء شركة (إن.إس.أو) البرنامج في التجسس على الصحفيين والناشطين السياسيين.

وتعاني شركة (إن.إس.أو) من تداعيات فضح برنامج "بيجاسوس"، وتحقيق عالمي حول هذا البرنامج تقوده مُنظمة (فوربدن ستوريز) غير الربحية في باريس بالتعاون مع منظمة العفو الدولية ومجموعة من الصحفيين من 17 مؤسسة إخبارية حول العالم.