Masrawy logo white

الصحة العالمية في أوروبا: تغير المناخ يهدد الصحة بالفعل

10:38 م الخميس 11 نوفمبر 2021
الصحة العالمية في أوروبا: تغير المناخ يهدد الصحة بالفعل

هانز كلوج

كوبنهاجن - (د ب أ):

قال كبير ممثلي منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج اليوم الخميس إنه يجب التحرك بشكل حاسم لمكافحة تغير المناخ، لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها صحة الإنسان، وهي مخاطر محسوسة بالفعل.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا في رسالة مصورة تم بثها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب26" في مدينة جلاسكو: "يهدد التغير المناخي صحتنا بالفعل، ووجودنا في المستقبل".

وقال كلوج إن الأمر قد يستغرق ثلاثة عقود كي يشهد الاحترار العالمي استقرارا، مضيفا أن "الأنباء السارة، على أية حال، هي أن خفض الانبعاثات سيفيد صحتنا على الفور من خلال تحسين جودة الهواء".

وشدد كلوج في بيانه لـ "كوب26" على أن الأهمية الملحة لمثل هذا الإجراء واضحة، مشيرا إلى فيضانات مثل تلك التي شهدتها منطقة غرب أوروبا قبل أشهر قليلة، وكذلك حرائق الغابات وموجات الحر، وكلها لها عواقب صحية.

وأضاف أن "الآثار عالميا أكثر من مدمرة وكارثية وتعرض الأمن الغذائي والمائي للخطر".

هانز كلوج منظمة الصحة العالمية تغير المناخ أوروبا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

الخبر التالى:

هولندا تعلن تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
934

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

627

متعافون اليوم

340269

إجمالي الإصابات

19249

إجمالي الوفيات

284993

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الأرصاد: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة الصغرى لهذا السبب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا