الصحة العالمية في أوروبا: تغير المناخ يهدد الصحة بالفعل

كوبنهاجن - (د ب أ):

قال كبير ممثلي منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج اليوم الخميس إنه يجب التحرك بشكل حاسم لمكافحة تغير المناخ، لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها صحة الإنسان، وهي مخاطر محسوسة بالفعل.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا في رسالة مصورة تم بثها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب26" في مدينة جلاسكو: "يهدد التغير المناخي صحتنا بالفعل، ووجودنا في المستقبل".

وقال كلوج إن الأمر قد يستغرق ثلاثة عقود كي يشهد الاحترار العالمي استقرارا، مضيفا أن "الأنباء السارة، على أية حال، هي أن خفض الانبعاثات سيفيد صحتنا على الفور من خلال تحسين جودة الهواء".

وشدد كلوج في بيانه لـ "كوب26" على أن الأهمية الملحة لمثل هذا الإجراء واضحة، مشيرا إلى فيضانات مثل تلك التي شهدتها منطقة غرب أوروبا قبل أشهر قليلة، وكذلك حرائق الغابات وموجات الحر، وكلها لها عواقب صحية.

وأضاف أن "الآثار عالميا أكثر من مدمرة وكارثية وتعرض الأمن الغذائي والمائي للخطر".