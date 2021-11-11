رئيس الوزراء يتفقد مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة.

وأشار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إلى أنه بالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة بادرت محافظة الوادي الجديد بإنشاء وتطوير مركز الدكتور حسن حلمي التابع لجمعية التأهيل الاجتماعي لتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة؛ ليصبح مركزا إقليميا لخدمة ذوي الاحتياجات بالمحافظة، والمحافظات المجاورة.

من جانبه، أشار ناصف أنيسي، رئيس مجلس إدارة المركز، إلى أن رؤية المركز تتمثل في أنه يعد نافذة أمل لذوي الاحتياجات الخاصة كمركز إقليمي لمحافظات الصعيد، كما تتحدد رسالة المركز في تقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة بصورة متكاملة، في ضوء أحدث الطرق العلمية التي ترتقي بتلك الشريحة.

وأوضح رئيس المركز أن أهداف مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تتمحور حول تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالاهتمام بهذه الفئة، التي تحظى باهتمام خاص من جانب الرئيس، إلى جانب تقديم الخدمات لهم بالمجان، وفقا لأحدث الطرق العلمية المتبعة، بالإضافة إلى توفير تكاليف الانتقال والإقامة خارج المحافظة التي يتكلفها أهاليهم، وتسليط الضوء على المحافظة كمركز إقليمي فعال في مجال الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تأهيل الكوادر الطبية والفنية المتخصصة في هذا المجال بتحمل مسئولية نقل الخبرات والتدريب.

وأشار مسئول المركز إلى أن المركز يضم معدات طبية وأجهزة تأهيل حركي، وملاعب، وحماما علاجيا، ومبنى للاستضافة، وأتوبيس ذوي الاحتياجات، ومسرحا بجانب قاعة الياسمين، وحمام سباحة ترفيهي، وصالة جيم، مشيرا إلى أن المركز يقدم خدمات عديدة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يحتوي على عدد من العيادات الطبية، بجانب "عيادة أونلاين" للتشخيص والعلاج عن بعد، بالتعاون مع المراكز البحثية والجهات المتعاونة، فضلا عن عيادات العلاج الطبيعي للكبار والأطفال، وحمام علاج مائي أطفال وكبار، وعيادات: التربية الخاصة، والتخاطب، والتكامل الحسي، واختبارات ومقاييس الذكاء، وتنمية المهارات، والتوحد، والتغذية العلاجية، بالإضافة إلى حضانة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتميز المركز أيضا باحتوائه على المكتبة السمعية، كما تتوافر به الأنشطة الترفيهية، وغرفة موسيقى ورسم، وملاعب متعددة، وملعب كرة الجرس، وملعب كرة القدم (ملعب خماسي)، وملعب كرة طائرة جلوس، وحمام سباحة ترفيهي، بالإضافة إلى قاعة تدريب ومؤتمرات لخدمة أغراض التدريب والعيادات الأون لاين عن بعد.​