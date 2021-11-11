الأوقاف تعلن أسماء الدفعة الأولى من الناجحين في اختبار خطباء المكافأة بالإسكندرية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت أسماء الناجحين من المجموعة الأولى من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من محافظة الإسكندرية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أنه سيتم إعلان أسماء باقي الناجحين ممن تم أو يتم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غيرها، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الناجحين من المجموعة الأولى من المتقدمين للخطابة بالمكافأة بمحافظة الإسكندرية، هم:

1. ياسر محمود محمود المزارة - الإسكندرية - كلية أصول الدين - ممتاز مع مرتبة الشرف

2. محمد السيد إبراهيم محمد إبراهيم - الإسكندرية - كلية الشريعة والقانون - ممتاز مع مرتبة الشرف

3. عبدالرحمن ياسين منصور علي السيد عسكر - الإسكندرية - كلية الدراسات الإسلامية - ممتاز مع مرتبة الشرف

4. عبدالرحمن يوسف عطا عبدالمحسن ابو شندي - الإسكندرية - كلية القرآن الكريم - ممتاز مع مرتبة الشرف

5. علي أحمد محمود أحمد عبدالرحمن - الإسكندرية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًا مع مرتبة الشرف

6. عبد اللطيف محمود عبداللطيف عبدالله - الإسكندرية - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًا مع مرتبة الشرف

7. الحسن السيد حسن محمد النجار - الإسكندرية - كلية أصول الدين - جيد جدًا مع مرتبة الشرف

8. عبدالرحمن منصور عبدالرحمن محمد عمارة - الإسكندرية - كلية أصول الدين - جيد جدًا مع مرتبة الشرف

9. عمرو إبراهيم أحمد الرفاعي - الإسكندرية - كلية الدراسات الإسلامية - جيد جدًا مع مرتبة الشرف

10. أحمد محمد محمد عبدربه - الإسكندرية - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا مع مرتبة الشرف

11. محمد عصام زكي أمين الجمل - الإسكندرية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًا

12. مصطفى جلال عبدالعزيز إبراهيم الشافعي - الإسكندرية - كلية أصول الدين - جيد جدًا

13. محمد صابر عبدالحميد محمد إبراهيم - الإسكندرية - كلية أصول الدين - جيد جدًا

14. السيد مصطفى محمد أحمد حجر - الإسكندرية - كلية الدراسات الإسلامية - جيد جدًا

15. محمد يوسف عطا عبدالمحسن أبوشندي - الإسكندرية - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا

16. أحمد طارق محمد أحمد أحمد سعد - الإسكندرية - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

17. أحمد بري محمد محمود البوهي - الإسكندرية - كلية القرآن الكريم - جيد.

وطالبت وزارة الأوقاف، مديرية الإسكندرية باستكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:

1- - نسخة من المؤهل أصل .

2- - صورة الرقم القومي .

3- - صورتان شخصيتان حديثتان.

4- - صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وطالبت المديرية باستكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.