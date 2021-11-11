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في حضور جونسون.. وزيرة البيئة: تمويل المناخ يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق إنجاز يرضي آمال الدول

02:33 م الخميس 11 نوفمبر 2021
في حضور جونسون.. وزيرة البيئة: تمويل المناخ يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق إنجاز يرضي آمال الدول

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة عقدها رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، مع وزراء الدول، لتسهيل عملية المفاوضات في الموضوعات الخلافية للوصول إلى بيان ختامي يحقق آمال الدول، حيث تقود وزيرة البيئة المصرية ووزير البيئة السويدي ملف تمويل المناخ.

كان رئيس الوزراء البريطاني، قد توجه لجلاسكو لإعطاء دفعة لمحادثات مؤتمر المناخ، حيث عرض وزراء الدول النامية والمتقدمة ما توصلت له المفاوضات حتى الآن، وحث رئيس الوزراء البريطاني المجموعات التفاوضية على استمرار العمل والخروج بمخرجات حقيقية ومتوازنة لموضوعات التخفيف والتكيف .

وأكدت وزيرة البيئة على أن تمويل المناخ يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق إنجاز يرضي احتياجات وآمال الدول في موضوعات التكيف والشفافية والخسائر والأضرار وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف.

وتستمر وزيرة البيئة المصرية والوزير السويدي بالعمل مع 10 مجموعات تفاوضية للوصول إلى فرص متوافقة ومرضية وعادلة في موضوعات تمويل المناخ وعلى رأسها هدف المناخ بعيد المدى والهدف الجديد لتمويل المناخ.

ويسعى رئيس الوزراء البريطاني لتنفيذ مزيد من المناقشات مع وزراء الدول المختلفة لدعم البيان الختامي الذي خرجت مسودته لتدعو الدول للاجتماع العام المقبل لمراجعة أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات، وتعلن خططها لخفض الانبعاثات إلى صفر بحلول عام 2050، والاسراع في الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة البديلة، وزيادة الدعم المقدم للدول النامية لمساعدتها على التكيف والمواجهة.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بريطانيا بوريس جونسون قمة المناخ

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