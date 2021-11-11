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التسجيل فوري.. أكشاك بمحطات المترو للحصول على لقاح كورونا

10:25 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
التسجيل فوري.. أكشاك بمحطات المترو للحصول على لقاح كورونا

تلقي لقاح كورونا

كتب- أسامة علي:

أعلنت شركة مترو الأنفاق، اليوم الخميس، الانتهاء من تركيب 2 كشك بمحطة السادات باتجاهي حلوان والمرج؛ لتسجيل بيانات المواطنين والحصول على لقاح كورونا.

وقالت الشركة، في بيان، إن التشغيل يتم بمعرفة وزارة الصحة والسكان، والعلاقات العامة بشركة مترو الأنفاق، طبقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزارة الصحة.

وأشار البيان إلى تجهيز أكشاك ومكاتب بالمحطات التبادلية بخطوط مترو الأنفاق والمحطات التي تشهد كثافة من الركاب؛ للبدء في تسجيل المواطنين وتلقي اللقاحات المضادة لكورونا.

وأوضح البيان أنه سيتم التعميم بمحطات الشهداء والعتبة وشبرا الخيمة وكلية الزراعة وروض الفرج والمرج الجديدة وحلوان والسيدة زينب ومحطات أخرى بالخطوط الثلاثة.

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