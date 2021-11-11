Masrawy logo white

وقف استيراد التوك توك.. الحكومة تبدأ تفعيل القرار رسميا

10:31 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
وقف استيراد التوك توك.. الحكومة تبدأ تفعيل القرار رسميا

وقف استيراد التوك توك

كتب- أحمد جمعة:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بوقف استيراد "التوك توك".

ونصت المادة الأولى من القرار على أن "يوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة - شاسيه - محرك) للمركبات ذات الثلاث عجلات -التوك توك".

كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي اليوم الخميس.

ومساء الثلاثاء، أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك "، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار "يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين".

وأوضحت أن القرار "جاء بعد دراسة متأنية من جميع الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبصفة خاصة الغاز الطبيعي، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات (ميني ڤان) كبديل عن التوك توك".

ويستهدف القرار كذلك تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" المنتشرة في كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة "التوك توك" بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي وذلك على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.

21

وقف استيراد التوك توك احلال التوك توك سيارة ميني فان وزارة التجارة والصناعة

الخبر التالى:

مواعيد غلق المحال.. بيان حكومي جديد بشأن الأعداد وموقف المخالفات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
934

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

627

متعافون اليوم

340269

إجمالي الإصابات

19249

إجمالي الوفيات

284993

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا