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مائل للبرودة في هذا التوقيت.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأيام المقبل

09:11 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
مائل للبرودة في هذا التوقيت.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأيام المقبل

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 5 أکتوبر 2021 إلى الأحد 10 أکتوبر 2021.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، الاثنين، أن الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد ، لطيف ليـلا على كافة الأنحاء، مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتابعت الهيئة: "توجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن الرياح تنشط ببعض المناطق على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة شبورة مائية

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