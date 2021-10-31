"النواب" يهنئ مرثا محروس لاختيارها رئيس لجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي للتسامح

كتب- مصراوي:

هنَّأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ لاختيارها رئيس لجنة بناء السلام في العالم بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام.

وقالت محروس، في بيان لها اليوم الأحد، إنها تتقدم بالشكر إلى مجلس النواب على هذه التهنئة وهذا التكريم، مؤكدةً أن وجودها في هذا الموقع الدولي هو تأكيد لدور الشباب المصري في القدرة على العمل والتقدم في كل مناحي الحياة.

كان قد تم اختيار النائبة محروس في إطار فعاليات الجلسة العامة السابعة للبرلمان الذي يضم 83 دولة، والمنعقدة في كونجرس كولومبيا.

وألقت النائبة محروس كلمة البرلمان المصري عن تمكين المرأة، أمام البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وتحدثت فيها عن دور مصر الرائد باعتبارها الدولة الأولى في العالم التي تقرر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وبرهنت على تفعيل هذه الاستراتيجية بتمثيل المرأة في البرلمان المصري بنسبة 25% وكذلك العديد من المناصب النسائية التي تدل على رؤية القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه بالدور الرائد للمرأة المصرية.