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وزارة الإنتاج الحربي تطلق فيلم "شخصيات لها تاريخ" بمناسبة احتفالها السنوي غدا

01:53 م الأحد 31 أكتوبر 2021
وزارة الإنتاج الحربي تطلق فيلم "شخصيات لها تاريخ" بمناسبة احتفالها السنوي غدا

وزارة الإنتاج الحربي

القاهرة - أ ش أ:

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي "برومو" فيلم "شخصيات لها تاريخ" المزمع عرضه، غدا الإثنين، بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والستين للإنتاج الحربي، وذلك تكريماً لاسم اثنين من رموزها وهما الفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق واللواء حسن عبدالمجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب السابق.

يأتي فيلم "شخصيات لها تاريخ" استكمالا للمحة الوفاء التي أطلقتها وزارة الإنتاج الحربي بالعام الماضي لتكريم رموزها الذين بفضل جهودهم وعملهم الدؤوب تطورت قطاعات الإنتاج الحربي وتنوعت أنشطتها، حيث تم خلال عيد الإنتاج الحربي الماضي تكريم اسم الفريق فخري محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق.​

وزارة الإنتاج الحربي فيلم شخصيات لها تاريخ الفريق رضا حافظ اللواء حسن عبدالمجيد

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