"صحة القاهرة" تكشف تفاصيل جراحتين نادرتين في مستشفى شبرا العام

كتب- أحمد جمعة:

نجح مستشفى شبرا العام "كيتشنر"، في استئصال حصوة من القناة المرارية لمريض يعاني من التصاقات كبيرة، وتم استخراج الحصوة بالمنظار بمهارة دون الحاجة للقيام بفتح البطن، ودون حدوث أي مضاعفات.

يأتي ذلك في إطار قيام فريق الجراحة العامة، بالمستشفى بمجموعة من الجراحات النادرة والمميزة، بمستوى عالٍ من الكفاءة، وفي إطار تقديم خدمة متميزة للمواطنين، واستمرارًا لمتابعة مشروع رفع معدلات العمليات الجراحية الذي تقوم به مديرية الشئون الصحية بالقاهرة.

كما نجح المستشفى في إجراء جراحة لحالة مريضة عملت استئصال جراحي للمرارة في أحد المستشفيات من قبل، نتج عن هذه الجراحة فتق سري كبير، ورفض المستشفى القيام بمعالجة الفتق، بسبب كبر سن المريضة، وسوء حالتها بشكل عام، وذهبت الحالة إلى المستشفى، وعالج فريق الجراحة الفتق، وتركيب شبكة بمهارة، بين طبقات الجلد المبطن لجدار البطن، حتى لا تسبب ازعاج للمريضة ما بعد العملية، وتمت الجراحة بنجاح، والمريضة في حالة جيدة.

شمل الفريق الطبي المعالج الدكتور أسامة حجازي والدكتور مصطفى عبده، والدكتورة جهاد العسال، بالتعاون مع أطباء التخدير بالمستشفى.

وأعلن الدكتور كريم أحمد سلام وكيل مديرية القاهرة للطب العلاجي، في بيان له اليوم، التجهيز في الوقت الحالي لتكرار هذه التجربة في أكثر من مستشفى من المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، لتوفير فرص أكبر بأماكن أكثر تجري فيها مثل هذه الجراحات الدقيقة.

وأضاف وكيل المديرية للطب العلاجي، أن المديرية تسعي لتطوير كافة أقسام مستشفيات المديرية لإدخال كافة الجراحة بها.

وقال الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الطب العلاجي إنه يوجه كل الدعم اللازم لاستمرار النجاح الذي قدمه قسم جراحة الأطفال بالمنيرة العام، ويساند بكل قوة تكرار التجربة في غيرها من المستشفيات.