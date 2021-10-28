أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة عدم الاستقرار حتى الاثنين المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الفترة من الخميس 28 أكتوبر إلى الثلاثاء 2 نوفمبر، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أنه اعتبارا من يوم الخميس يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة بقيت تتراوح بين درجة ودرجتين.

وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء".

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار خفيفة أيام الخميس والجمعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا 30% إلى 40%.

وأشارت الهيئة إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البالد حتى القاهرة.

وأوضحت الهيئة إلى أنه يوجد أمطار متوطسى الشدة إلى غزيرة تكون رعدية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 50 إى 60%، كما يوجد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا بنسبة 30 إلى 40% يومي الأحد والاثنين.