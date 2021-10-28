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بعد قليل.. انطلاق مؤتمر "مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي"

10:05 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
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كتب- مينا غالي:

تنطلق بعد قليل، فعاليات مؤتمر "مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي"، احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، وشيوخ المحاماة، والممثلين الرسميين لكافة الجمعيات العمومية للمحامين في ربوع مصر من خلال مجالسها المنتخبة في النقابات الفرعية، وأعضاءِ مجلس النقابة العامة.

وطبقًا لجدول أعمال المؤتمر، تبدأ فعاليات الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالسلام الوطني، ثم كلمة ترحيب من نقيب المحامين، تليها كلمة وزارة العدل، ويلقيها الوزير، ثم كلمة أساتذة الأجيال، ويلقيها الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي.

وتنتهي وقائع الجلسة الافتتاحية بتسليم نقيب المحامين، درع المحاماة إلى المستشار وزير العدل، ثم تكريم لأساتذة الأجيال، ويتبع ذلك استراحة قصيرة.

وتشتمل جلسات المؤتمر؛ الجلسة الصباحية ويتم خلالها مناقشة "المحاماة العربية والعلوم القانونية المتجددة والتكنولوجيا في منظومة العدالة".

ويتناول المؤتمر في الجلسة المسائية: المحاماة العربية وشركاء العدالة والتكامل بينهم، في حوار مع رجائي عطية نقيب المحامين، وعدد من النقباء العرب، على أن يعلن نقيب المحامين التوصيات في ختام الأعمال.

مستقبل المحاماة مصر الوطن العربي يوم المحاماة نقيب المحامين رجائي عطية عمر مروان

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