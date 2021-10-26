جامعة القاهرة: تحديد نسبة الاقتباس في الرسائل العلمية المنشورة باللغة العربية بنفس قواعد الدراسات الأجنبية

كتب- داليا شبل:

أعلنت جامعة القاهرة تفعيل تحديد نسبة الاقتباس في الرسائل العلمية المنشورة باللغة العربية بنفس القواعد المُطبقة في الرسائل العلمية المنشورة باللغة الإنجليزية، بما يساهم في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لكل من الجامعة والأستاذ والطالب واعتماد أسلوب انتقاء الاقتباسات وفق متطلبات الدراسة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير وتميز البحث العلمي بها وتعزيز قدراتها التنافسية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت - في تصريح اليوم - إنه تم تحديد نسبة الاقتباس في البحث من مصدر واحد وفق النسب العالمية من الأجزاء التي يتم فحصها في المناقشة والنتائج والطرق المُستخدمة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون إرفاق ما يُفيد نسبة الاقتباس مع أوراق الباحث أحد المُتطلبات الرئيسة لصدور قرار تشكيل لجنة الحكم على الرسالة.

وأكد الدكتور الخشت حرص جامعة القاهرة على وجود آلية إلكترونية للباحثين الراغبين في فحص الرسائل العلمية بوحدة كشف الانتحال العلمي بالجامعة، من خلال نظام إلكتروني يتيح دراسة وتقييم وكشف نسبة الاقتباس والتكرار في الأبحاث العلمية، بما يساهم في إظهار جهود الباحث في تقديم إضافات علمية جديدة لمجال بحثه، وزيادة قدراته على اختيار المعلومات المفيدة والحديثة وتضمينها في بحثه العلمي.

وأشار إلى أن تحديد نسبة الاقتباس تُعد من الأساسيات التي يجب على الباحث الالتزام الكامل بها لضمان عدم إخلاله بمضمون البحث، وزيادة اهتمامه بتوثيق المصادر والمراجع.​