Masrawy logo white

جامعة القاهرة: تحديد نسبة الاقتباس في الرسائل العلمية المنشورة باللغة العربية بنفس قواعد الدراسات الأجنبية

03:24 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
جامعة القاهرة: تحديد نسبة الاقتباس في الرسائل العلمية المنشورة باللغة العربية بنفس قواعد الدراسات الأجنبية

جامعة القاهرة ارشيفيه

كتب- داليا شبل:

أعلنت جامعة القاهرة تفعيل تحديد نسبة الاقتباس في الرسائل العلمية المنشورة باللغة العربية بنفس القواعد المُطبقة في الرسائل العلمية المنشورة باللغة الإنجليزية، بما يساهم في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لكل من الجامعة والأستاذ والطالب واعتماد أسلوب انتقاء الاقتباسات وفق متطلبات الدراسة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير وتميز البحث العلمي بها وتعزيز قدراتها التنافسية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت - في تصريح اليوم - إنه تم تحديد نسبة الاقتباس في البحث من مصدر واحد وفق النسب العالمية من الأجزاء التي يتم فحصها في المناقشة والنتائج والطرق المُستخدمة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون إرفاق ما يُفيد نسبة الاقتباس مع أوراق الباحث أحد المُتطلبات الرئيسة لصدور قرار تشكيل لجنة الحكم على الرسالة.

وأكد الدكتور الخشت حرص جامعة القاهرة على وجود آلية إلكترونية للباحثين الراغبين في فحص الرسائل العلمية بوحدة كشف الانتحال العلمي بالجامعة، من خلال نظام إلكتروني يتيح دراسة وتقييم وكشف نسبة الاقتباس والتكرار في الأبحاث العلمية، بما يساهم في إظهار جهود الباحث في تقديم إضافات علمية جديدة لمجال بحثه، وزيادة قدراته على اختيار المعلومات المفيدة والحديثة وتضمينها في بحثه العلمي.

وأشار إلى أن تحديد نسبة الاقتباس تُعد من الأساسيات التي يجب على الباحث الالتزام الكامل بها لضمان عدم إخلاله بمضمون البحث، وزيادة اهتمامه بتوثيق المصادر والمراجع.​

جامعة القاهرة الرسائل العلمية حقوق الملكية الفكرية محمد عثمان الخشت

الخبر التالى:

نص كلمة وزير النقل باجتماع الجمعية العمومية لمؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات البحرية 2021

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أزمة قلبية.. وزيرة الصحة تدخل الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا