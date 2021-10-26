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بالصور.. حملة لمطاردة الكلاب الضالة بمصر القديمة

03:00 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، استجابته الفورية والسريعة لأي شكوى تخص المواطنين بنطاق الحي.

وأشار شحاتة، في بيان، عبر صفحة الحي على فيسبوك، إلى أن الحي يشن الحملات على جميع المناطق بهدف القضاء على تلك الكلاب الضالة وكل ما يزعج المواطنين.

وأوضح أن الحي شن حملة مكبرة طارئة للقضاء على الكلاب الضالة وذلك بمنطقة الفسطاط وعين الصيرة.

مصر القديمة الكلاب الضالة حملة لمطاردة الكلاب فيسبوك

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