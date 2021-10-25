زاهي حواس يحسم قضية اكتشاف أبو الهول جديد

كتب- مصراوي:

حسم الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، الجدل الذي يتردد حول اكتشاف أبو الهول جديد، في منطقة أبو الأهرامات الأثرية بالجيزة.

وقال حواس في تصريحات خاصة لمصراوي: هذا الكلام تخريف وليس له أساس من الصحة إطلاقا، وكلام لا يرد عليه لأنه ليس له صلة بالعلم إطلاقا.

وأضاف حواس: الدراسات والأبحاث تنشر في كتاب أو مجلة علمية حتى يتسنى لنا الرد عليها أما الكلام الذي قيل فلا علاقة له بالعلم، ومن ضمن الكلام الذي قيل أنه كان يوجد نص مكتوب وتم مسحه، وهذا الكلام غير منطقي، وللأسف هذا الرجل يبحث عن دور للأسف.

وكان رضا عبد الحليم مدير العلاقات العامة بمنطقة أهرامات الجيزة بوزارة السياحة والآثار المصرية، قد صرح بأنه اكتشف صخرة في منطقة الأهرامات تشبه تمثال أبو الهول الأول.

وأضاف أنه تم نشر بحث علمي بجامعة الزقازيق يؤكد وجود صخرة شبيهة بتمثال أبو الهول أو ما أطلق عليه تمثال أبو الهول الثاني.

وأفاد بأن التمثال يصل طوله لـ73 مترا، وارتفاع الرأس 20.5 متر، وامتداد اليدين والأطراف 15.5 متر، وجميع المقاسات تشبه مقاسات التمثال القديم بالضبط.

وأوضح أن طبقة كساء أبو الهول الثاني موجودة بجواره، مشيرا إلى أن المصري القديم لم يستكمل التمثال ربما لأسباب فنية.