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استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "حماة الصداقة - 5"

06:34 م الأحد 24 أكتوبر 2021
استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "حماة الصداقة - 5"

حماة الصداقة - 5

كتب- محمد سامي:

استمرت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "حماة الصداقة - 5" بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية، والذي تستمر فعالياته حتى 29 من أكتوبر الجاري، بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة قوات المظلات.

وشهدت الأيام الماضية للتدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت البيانات العملية وأساليب المهارة في الميدان والتكتيكات وتنفيذ العديد من الرمايات المختلفة النمطية وغير النمطية نهارًا وليلًا، كذلك تنفيذ عدد من القفزات التدريبية لصقل مهارات العناصر المشاركة بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.

يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والإدارة والسيطرة وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة، في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية.

تدريب حماة الصداقة - 5 روسيا قوات المظلات المصرية قوات الإنزال الجوي الروسية

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