Masrawy logo white

"الزراعة": معمل "سمارت لاب" يجتاز تجديد الاعتماد السنوي للأيزو

06:31 م الخميس 21 أكتوبر 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتياز معمل "سمارت لاب" لتشخيص الأمراض النباتية التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد الاعتماد السنوي للأيزو (17025/2017) من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك).

وقال الدكتور أحمد شلبي المشرف على المعمل، إن ذلك يأتي في إطار توافر الإمكانيات للمعمل لكي يكون الأول من نوعه في مصر والمصرح له بإصدار شهادات الخلو من الأمراض الفيروسية التي تصيب البطاطس والطماطم والموالح والفراولة والزيتون والعنب والفاكهة حجرية النواة والمعتمدة دوليًا، بما يساهم في تنمية القدرات التصديرية للمنتجين المصريين ومواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي ودعم الصادرات المصرية، وبما يساهم في حماية المستهلك المصري.

معمل سمارت لاب الاعتماد السنوي للأيزو الأيزو وزارة الزراعة

الخبر التالى:

بالصور.. النقل تكشف حجم أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
868

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

320207

إجمالي الإصابات

18058

إجمالي الوفيات

270193

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا