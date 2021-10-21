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بقوة 3 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف حقيقة وجود زلزال متوقع في هذه المناطق

12:30 م الخميس 21 أكتوبر 2021
بقوة 3 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف حقيقة وجود زلزال متوقع في هذه المناطق

مقياس ريختر

كتب يوسف عفيفي:

كشف الدكتور هشام عيد، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة وجود زلزال متوقع حدوثه اليوم في مصر.

وأوضح عيد، لمصراوي: هناك تابع غير محسوس لزلزال متوقع حدوثه اليوم بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، شرق كريت (على بعد 390 كم شمال مدينة الإسكندرية).

وكانت مصر شهدت وقوع هزة أرضية الثلاثاء الماضي في تمام الساعة 7:32 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، شرق كريت (على بعد 390 كم شمال مدينة الإسكندرية)، وبذلك يكون وقع خلال شهر أكتوبر 2021، زلزالان جنوب وشرق جزيرة كريت، وذلك شمال مدينتي مرسى مطروح والإسكندرية، وذلك بقوة تراوحت شدتها بين 6.2 و6.4 درجة.

الزلازل ريختر جزيرة كريت البحر المتوسط هشام عيد البحوث الفلكية

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