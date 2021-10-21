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كم يبعد؟.. البحوث الفلكية يكشف موقع أقرب نشاط بركاني لمصر

12:40 م الخميس 21 أكتوبر 2021
كم يبعد؟.. البحوث الفلكية يكشف موقع أقرب نشاط بركاني لمصر

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

كتب- يوسف عفيفي:

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه لا وجود لأي نشاط بركاني فى مصر منذ أكثر من 1000 عام.

وأضاف المعهد، خلال مؤتمر صحفي عقده للرد على الأسئلة المتكررة حول الزلازل: "الحمد الله نبعد كثيرا عن أي نشاط بركاني".

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أقرب نشاط بركاني لمصر يوجد في إسبانيا واليونان وتأثيرهما بعيد كل البعد عن مصر.

وكانت مصر شهدت وقوع هزة أرضية الثلاثاء الماضي في تمام الساعة 7:32 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، شرق كريت (على بعد 390 كم شمال مدينة الإسكندرية)، وبذلك يكون وقع خلال شهر أكتوبر 2021، زلزالان جنوب وشرق جزيرة كريت، وذلك شمال مدينتي مرسى مطروح والإسكندرية، وذلك بقوة تراوحت شدتها بين 6.2 و6.4 درجة.​

البحوث الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية نشاط بركاني هزة أرضية مقياس ريختر

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