برلماني يدخل البرلمان على كرسي متحرك: "أصبت في ماتش كرة مع أهل الدايرة"

(مصراوي):

أثار النائب نافع عبدالهادي، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، قلق النواب، عندما دخل أروقة المجلس اليوم السبت، أول أيام دور الانعقاد الجديد، على "كرسي متحرك" خاصة عقب الإجازة البرلمانية.

والتف النواب حول "نافع" معربين عن قلقهم على صحته، خوفًا أن يكون قد تعرض لوعكة صحية.

وطمأن نافع النواب بأنه تعرض لشد عضل وتمزق في الأربطة ويحتاج لفترة علاج طويلة، مشيرًا إلى أن رغبته في حضور الجلسة الافتتاحية والمنافسة على اللجان لم تمنعه رغم الإصابة من الحضور.

وكشف النائب نافع أنه كان يلعب "كرة قدم" مع أبناء دائرته وأهله في منطقته على سبيل المشاركة والحث على الرياضة فتعرض للإصابة، موضحًا أنه سيخضع للعلاج لفترة طويلة وأن طبيبه المعالج نصحه بعدم الحركة، وحثه على الراحة التامة إلا أن حرصه على الحضور أجبره على ذلك للمساهمة في عملية انتخاب اللجان.

وألمح عبدالهادي إلى أنه ربما يستعد لخوض الانتخابات في إحدى لجنة مختلفة عن لجنته الحالية، كما دعا النواب للنائب نافع بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى ملاعب البرلمان وملاعب الكرة.