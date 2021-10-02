حدث في 8 ساعات| عودة البرلمان للانعقاد والأرصاد تعلن خريطة أمطار الأيام المقبلة

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيهات من السيسي للحكومة بتوفير مخصصات تطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، وبدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بدور الانعقاد الثاني، والأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار في الأيام المقبلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: