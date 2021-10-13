حدث ليلاً| مكاسب مصر من عودة الرحلات البريطانية.. وقصة الطالب ضحية "التختة الأولى"

شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مصطفى الفقي: مبادرة "حياة كريمة" مؤشر حقيقي على حقوق الإنسان في مصر

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن مشاركة مصر في المحافل الدولية جزء من التعاون الدولي، حيث أن إحياء العلاقات مع بعض الدول ذكاء من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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مقتل شاب في مشاجرة بالسويس

لقي شاب في السويس مصرعه متأثرًا بإصابته، إثر مشاجرة بينه وصديقه، بينما ألقت الشرطة القبض على المتهم بقتله قبل مرور ساعة على الواقعة التي شهدها حي الأربعين.

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كندا وقادة العشرين يطالبون طالبان بالسماح بوصول المساعدات للأفغان

انضمت كندا إلى حلفائها في مجموعة العشرين في الضغط على حركة طالبان في أفغانستان للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول بشكل أفضل إلى الشعب الأفغاني.

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دول الفرنكوفونية يوصون بتأجيل القمة المقررة بجزيرة جربة التونسية

توصل أعضاء منظمة الفرنكوفونية اليوم الثلاثاء الى قرار توافقي يقضي بتأجيل القمة الـ18 للمنظمة المقررة بجزيرة جربة التونسية في نوفمبر بمدة سنة.

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نقيب المهن التمثيلية: "لدينا أعظم مشروع علاج رغم قلة مواردنا"

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: "لدينا 20 نجمًا صف أول ولدينا آلاف الفنانين لا يعرف أحد عنهم شيئًا"، مشيرًأ إلى أن هناك 11 شعبة في نقابة المهن التمثيلية والفنانون شعبة واحدة من النقابة.

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الحكومة التشيلية تعلن حالة الطوارئ جنوبي البلاد بعد أعمال العنف

أعلنت الحكومة التشيلية اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ في جنوب البلاد، من أجل مواجهة موجة العنف هناك.

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مسؤول أوروبي يتوجه لطهران في محاولة لاستئناف المحادثات النووية

من المتوقع أن يتوجه إنريك مورا، نائب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى طهران غدًا الخميس في مسعى لاستئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية بعد أشهر من التأخير، حسبما قال مسؤولون مطلعون على الاجتماعات.

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لا توجد فيها شبهة ربا.. الإفتاء: المعاملات البنكية استثمار للأموال

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا توجد أي شُبْهَة ربا فى إيداع الأموال فى البنوك، فالمعاملات البنكية استثمارٌ للأموال.

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الاحتلال يعتقل طفلاً في رام الله ومستوطنون يقتلعون 70 شجرة زيتون في الخليل

أصاب جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، طفلًا فلسطينيًا عمره 15 عامًا، عند المدخل الغربي لبلدة سلواد، شرق رام الله.

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محامية إيمان الحصري: سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الطبيب المتسبب في الخطأ الطبي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الإعلامية إيمان الحصري، تتعافى حاليًا بعد إجرائها عملية جراحية ناجحة في دولة ألمانيا، متابعة: "إن شاء الله تتعافى وترجع لمصر في سلام".

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"التعليم": جولات مفاجئة على المدارس لضبط اليوم الدراسي

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك توجيهات من الوزارة بتشكيل لجان لإجراء جولات ميدانية مفاجئة على المدارس بشكل مستمر.

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أول صورة لإضاءة واجهات أبراج المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية

نشر عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، صورة من أول إضاءة لواجهات الأبراج الإدارية بالمنطقة المركزية للأعمال CBD بالعاصمة الجديدة.

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معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب

أفاد مصدر عسكري تابع للحكومة اليمنية الشرعية اليوم الثلاثاء بأن معارك عنيفة تدور بين الجيش وميليشيات الحوثيين في الجبهات الممتددة جنوب محافظة مأرب شرق البلاد.

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زيادة الدخل القومي.. "السياحة العالمية" تكشف مكاسب مصر بعد عودة الرحلات البريطانية

أشاد الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، باستقبال مصر أولى الرحلات البريطانية في الغردقة والأقصر، قائلا:"مؤشر جيد جدًا ورائع".

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من الفصل للعناية.. قصة الطالب ضحية "التختة الأولى" في كفرالشيخ (صور)

أصيب طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة زراعة ميت علوان التابعة لإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، بحالة إعياء شديدة، نُقل إثرها إلى العناية المركزة، بعد أن اعتدى عليه زملاؤه داخل الفصل الدراسي.

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مراعاة الاشتراطات الصحية.. ننشر خطة التعليم بشأن توزيع التغذية المدرسية للطلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بملف التغذية المدرسية لطلاب المدارس المستهدفة طبقًا لخطة المديرية للعام الدراسي 2021/2022 والمتعاقد على توريدها من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة "سايلو فودز".

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مصرع 500 أمريكي بسبب التغيرات المناخية في 2021

كشفت الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، عن تسبب تقلبات الطقس والتغيرات المناخية في الولايات المتحدة، في مصرع أكثر من 500 شخص خلال العام الجاري.

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لفض معركة "التختة الأولى".. التعليم تحدد القواعد المنظمة لجلوس الطلاب في الفصول

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن القواعد المنظمة لجلوس الطلاب في "التختة الأولى" داخل الفصول.

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