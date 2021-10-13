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مسؤول أوروبي يتوجه لطهران في محاولة لاستئناف المحادثات النووية

12:28 ص الأربعاء 13 أكتوبر 2021
مسؤول أوروبي يتوجه لطهران في محاولة لاستئناف المحادثات النووية

الاتحاد الأوروبي

فيينا - (د ب أ)


من المتوقع أن يتوجه إنريك مورا، نائب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى طهران غدًا الخميس في مسعى لاستئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية بعد أشهر من التأخير، حسبما قال مسؤولون مطلعون على الاجتماعات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسواق الطاقة تراقب عن كثب أي استئناف للمفاوضات بهدف كبح جماح الأنشطة النووية لإيران مقابل تخفيف العقوبات.

وحذرت الدول الغربية ، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، مرارًا وتكرارًا من أنها ليست مستعدة للانتظار إلى الأبد حتى تبدأ جولة جديدة من المحادثات بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 بعد توقف آخر جولة في يونيو الماضي.

الاتحاد الأوروبي طهران المحادثات النووية إيران

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