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مصرع 500 أمريكي بسبب التغيرات المناخية في 2021

11:09 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
مصرع 500 أمريكي بسبب التغيرات المناخية في 2021

أرشيفية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

كشفت الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، عن تسبب تقلبات الطقس والتغيرات المناخية في الولايات المتحدة، في مصرع أكثر من 500 شخص خلال العام الجاري.

وأشارت الهيئة الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن هذه الكوارث تسببت في خسائر تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار حتى الآن خلال هذا العام.

وأوضحت السلطات الأمريكية المعنية، أن الولايات المتحدة واجهت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بالفعل، 18 كارثة كلفت كلٌّ منها أكثر من مليار دولار.

ويُشار إلى أن هذه هي السنة السابعة على التوالي، التي تشهد فيها الولايات المتحدة أكثر من 10 كوارث، بلغ مجموعها أكثر من مليار دولار.

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