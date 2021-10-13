الحكومة التشيلية تعلن حالة الطوارئ جنوبي البلاد بعد أعمال العنف

سانتياجو - (د ب أ)

أعلنت الحكومة التشيلية اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ في جنوب البلاد، من أجل مواجهة موجة العنف هناك.

ووفقا لما قاله الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا اليوم، فإن هذا يعني أن القوات المسلحة قد تدعم الشرطة في مقاطعات بيوبيو وأراوكو وماليكو وكوتين خلال الأسبوعين المقبلين .

وشهدت المنطقة جنوبي تشيلي هجمات متكررة من الحرق المتعمد للمنازل والمركبات.

ويعتقد أن بعض المهاجمين هم من الجماعات المتطرفة من شعب المابوتشي الأصلي، الذين كانوا يقاتلون منذ عقود من أجل استعادة أراضيهم.