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دول الفرنكوفونية يوصون بتأجيل القمة المقررة بجزيرة جربة التونسية

12:50 ص الأربعاء 13 أكتوبر 2021
دول الفرنكوفونية يوصون بتأجيل القمة المقررة بجزيرة جربة التونسية

دول الفرنكوفونية

تونس - (د ب أ)

توصل أعضاء منظمة الفرنكوفونية اليوم الثلاثاء الى قرار توافقي يقضي بتأجيل القمة الـ18 للمنظمة المقررة بجزيرة جربة التونسية في نوفمبر بمدة سنة.

يأتي هذا القرار في أعقاب الدورة الاستثنائية للمجلس الدائم للمنظمة بمشاركة ممثلي الدول والحكومات الأعضاء اليوم، وبعد أسبوعين من المشاورات التي أجرتها الأمينة العامة للمنظمة لويز موشيكيوابو مع السلطات التونسية وعدد آخر من الدول الأعضاء.

وتدور نقاشات بشأن مدى جاهزية تونس لاحتضان القمة في ظل تباطئ التحضير اللوجيستي والأشغال في الجزيرة السياحية الواقعة في جنوب البلاد.

واتهم الرئيس قيس سعيد في وقت سابق معارضين بالتحريض ضد الدولة في مسعى لإلغاء القمة، ردا على قراراته بإعلان التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان والمضي قدما في إصلاحات سياسية.

وأوضحت المنظمة في بيان نشر على موقعها الرسمي بشبكة الانترنت، إن الدول الأعضاء توصلوا الى توافق حول ضرورة تأجيل القمة لمدة سنة حتى يتسنى للسلطات التونسية تنظيمها في ظروف أفضل.

وطالب أعضاء المجلس الدائم للمنظمة بتنظيم مؤتمر وزاري استثنائي للفرنكوفونية في أقرب وقت من أجل المصادقة على القرار.

دول الفرنكوفونية جزيرة جربة التونسية السلطات التونسية

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