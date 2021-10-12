التموين: صرف 50% من نسب السلع المقررة لشهر أكتوبر
كتب- محمد سامي:
قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) يقومون يومياً بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمخازن شراكتهما لتلبية احتياجات المواطنين علي بطاقة الدعم.
وأضاف كمال في بيان له، الثلاثاء، أن شركتي الجملة يقومون بضخ السلع التموينية والأساسية للمواطنين بمخازنهم لصرفها إلى منافذ التوزيع تتنوع ما بين الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، ومساحيق الغسيل والشاي وغيرها من السلع الأخرى، مشيرا إلى أنه تتم متابعة السلع جيداَ من حيث الجودة، موضحاَ أن مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي افتتحه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع دورياً جودة السلع المتوفرة من خلال اخذ عينات من السلع قبل طرحها للمواطنين علي بطاقة الدعم.
وأشار معاون الوزير، إلى أن نسب صرف السلع عن شهر أكتوبر الجاري بلغت ٥٠% كما أنه يتم يومياَ ضخ 4 ألاف طن / سكر، واكثر من 3 ألاف طن / زيت طعام بنوعيه ( العبوة واحد لتر والعبوة زنة 800 ملي جرام)، وحوالي 1000 طن / ارز، وكذلك 1000 طن / مكرونة.
ولفت معاون الوزير، أن الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، يوجه يومياَ مديريات التموين بالمحافظات بشن حملات يوميا علي منافذ الصرف للتأكد من طرح السلع للمواطنين وتوافرها والجودة المعلن عنها طبقا لبيانات مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للوزارة.
طالب المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب وكذلك عدم ترك المواطن لبطاقته التموينية في أي منفذ أيضاَ.
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