التموين: صرف 50% من نسب السلع المقررة لشهر أكتوبر

كتب- محمد سامي:

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) يقومون يومياً بضخ كميات ‏كبيرة من السلع الغذائية بمخازن شراكتهما لتلبية احتياجات المواطنين ‏علي بطاقة الدعم.

وأضاف كمال في بيان له، الثلاثاء، أن شركتي الجملة يقومون ‏بضخ السلع التموينية والأساسية للمواطنين بمخازنهم لصرفها إلى منافذ التوزيع تتنوع ‏ما بين الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، ومساحيق الغسيل ‏والشاي وغيرها من السلع الأخرى، مشيرا إلى أنه تتم متابعة السلع ‏جيداَ من حيث الجودة، موضحاَ أن مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي ‏افتتحه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، يتابع دورياً جودة السلع المتوفرة من خلال اخذ ‏عينات من السلع قبل طرحها للمواطنين علي بطاقة الدعم.

وأشار معاون الوزير، إلى أن نسب صرف السلع عن شهر أكتوبر الجاري بلغت ٥٠% كما أنه يتم يومياَ ضخ 4 ‏ألاف طن / سكر، واكثر من 3 ألاف طن / زيت طعام بنوعيه ( العبوة ‏واحد لتر والعبوة زنة 800 ملي جرام)، وحوالي 1000 طن / ارز، ‏وكذلك 1000 طن / مكرونة.

ولفت معاون الوزير، أن الدكتور علي المصيلحي – ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، يوجه يومياَ مديريات التموين ‏بالمحافظات بشن حملات يوميا علي منافذ الصرف للتأكد من طرح ‏السلع للمواطنين وتوافرها والجودة المعلن عنها طبقا لبيانات مركز ‏تطوير وسلامة الغذاء التابع للوزارة.‏

طالب ‏المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب وكذلك عدم ترك المواطن لبطاقته ‏التموينية في أي منفذ أيضاَ. ‏