الآثار: وضع اللمسات النهائية لافتتاح معرض "توت عنخ آمون" المؤقت بمتحف الغردقة

القاهرة- (أ ش أ):

يعكف أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي بوزارة السياحة والآثار على وضع اللمسات النهائية للمعرض المؤقت لبعض القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون، والذي سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة بمتحف الغردقة.

وقال الدكتور محمود مبروك، مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي -في تصريح اليوم الأربعاء - إن المعرض يضم ١٠ قطع تم اختيارهم بعناية ويعتبر التمثال الخشبي المذهب للمعبود بتاح هو القطعة الرئيسية للمعرض.

وأوضح أن القطع الأثرية التي تم اختيارها للعرض من كنوز الملك الذهبي بصفة مؤقتة في متحف الغردقة تم اختيارها بعناية لتروي حياة الملك الشاب في مرحلتي الطفولة والشباب، بالإضافة إلى إبراز جمال ورقي الفن المصري القديم.

وأضاف أن هذا المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح في مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم.

جدير بالذكر أن هذه القطع كانت ضمن القطع الأثرية التي عادت من معرض "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي" بعد جولته الخارجية التي بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن.

وفور عودتهم قرر المجلس الأعلى للآثار عرض ١٠ من هذه القطع بصفة مؤقتة في متحف الغردقة الذي تم افتتاحه مؤخرا، و١٠ آخرين في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري.​