هل تحمي القهوة من الإصابة بالأمراض السرطانية؟.. خبير تغذية يُجيب (فيديو)

كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، إن تناول القهوة مفيد جدا للإنسان، إذ أنها ليست لها أي علاقة بارتفاعات الدم والضغط كما يٌشاع، لافتا إلى أن القهوة تحتوي على حمض عضوي نادر وهو من الأحماض الوقاية من الأورام السرطانية.

وأضاف "نزيه"، خلال حواره مع برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة cbc، أن القهوة العربي الخضراء مفيدة جدا للصحة خاصة إذا كانت تحتوي على الحبهان المطحون، لافتا إلى أن القهوة صحية للغاية خاصة أن الكافيين الموجود بها إيجابي جدًا.

وأشار إلى أن بعض الدراسات، قالت إن الكافيين الموجود بالقهوة والشاي مهم جدا للأشخاص بعد سن الأربعين، نتيجة امتصاصه بعض المعادن من الجسم.

يذكر أن الشاي يعتبر ثاني أكثر مشروب استهلاكًا في العالم بعد الماء، ومثل العديد من الأطعمة والمشروبات، يتم أيضًا الاحتفال به دوليا في 21 مايو، وهو اليوم الذي جعلته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا في عام 2019 لإبراز فوائد هذا المشروب لصحة الناس.

ويعتبر الشاي تجربة ثقافية تمتعت بها الأجيال في جميع أنحاء العالم، إذ أنه أثر على ثقافات وتقاليد الشعوب بعدة طرق.