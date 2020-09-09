الجيزة: ضبط 17 سيارة محملة بالخضروات والفاكهة قبل وصولها للأسواق العشوائية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن ضبط 17 سيارة محملة بالخضروات والفاكهة قبل وصولها للأسواق العشوائية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمحافظة عبر فيسبوك، فيديو أثناء عملية ضبط تلك السيارات، من جانب الجهاز التنفيذي بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر بحملة على مداخل الأسواق العشوائية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات والغاء الأسواق العشوائية.