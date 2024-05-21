الأنبا إرميا يتضامن مع "الأزهري" في بيانه عن مؤسسة "تكوين"

كتب- محمد شاكر:

تضامن الأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، مع دعوة الشيخ أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، لعقد مناظرة مع مجلس أمناء مؤسسة "تكوين".

وقال الأنبا إرميا، في بيان: "بعد أن تواصل هاتفياً معي الدكتور أسامة الأزهري بخصوص مركز تكوين، نعلن أننا نسعى جميعًا للحفاظ على الثوابت الدينية كما تسلمناها، دون أي تغيير، ونرفض بشدة ولا نقبل إنكار السنة المشرفة والتقليد الكنسي السابق للكتاب بعهديه القديم والجديد الذي نقل لنا كل ما يحدث في المسيحية من شعائر وصلوات".

وأضاف: "نرفض أيضاً أي تيارات غريبة أو أفكار هدامة تهدد السلام المجتمعي، أو تضر الشعب مسلميه ومسيحييه، ونتعهد بمواجهتها بكل قوة".

كما أعلن تعاونه مع "الأزهري" على نشر الوعي والحفاظ على الثوابت الدينية، وإعداد جيل واعٍ قادر على فهم التحديات الحالية.

وسبق أن أعلن الدكتور يوسف زيدان عضو مجلس أمناء "تكوين"، قبوله إجراء مناظرة مع الدكتور أسامة الأزهري ونيافة أنبا إرميا، على ألا تذاع بوسائل الإعلام.