هل وفاة الرئيس الإيراني حادث مدبر؟.. مصطفى الفقي يجيب

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، أن الأصل فى العلاقات بين الفرس والعرب كانت تستدعى جزءا كبيرا من التداخل وليس العداء، مضيفا: لست مستغربا من زخم المشاعر الطيبة من مصر والسعودية تجاه حادث سقوط طائرة الرئيس الإيرانى.

وأضاف الفقى خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر"، على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية بدأت التقارب مع إيران بواسطة صينية، مؤكدا أن علاقات مصر كانت متوترة مع إيران خلال فترة عبد الناصر.

وتابع قائلا: قابلت خامنئي فى القاهرة، وقال لى (ديننا واحد وقبلتنا واحده فلم الخلاف)، منوها أن السادات قام بعمل تاريخى يسجل لمصر عندما استقبل شاه إيران .

وأكد أن معظم المشاكل التى كانت تعوق العلاقات بين القاهرة وطهران مشاكل أمنية، موضحا أن هناك تقدير إيرانى دبلوماسى وسياسي كبير لمصر.

وأوضح أن العرب اتفقوا على عدم التدخل فى الشئون الداخلية وعبروا عن قلقهم من السلاح النووى الإيراني.

وأكمل: أميل إلى أن حادث وفاة الرئيس الإيرانى قضاء وقدر، مشيرا إلى أن هناك تنسيق غير معلن بين الولايات المتحدة وإيران.

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