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الجمعة.. أمسية كلاسيكية للفلوت والتشيللو والهارب فى الأوبرا

01:00 ص الأربعاء 22 مايو 2024

الدكتورة لمياء زايد

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كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية موسيقية في الثامنة والنصف مساء الجمعة 24 مايو، بالمسرح الصغير، للعازفين صفاء الجندي (فلوت)، أماني غنيم (تشيللو) وأميرة حامد (هارب) بمشاركة ضيفا الشرف نغماية (بيانو) ، ياسر غنيم (فيولينه).

يتضمن البرنامج عدد من أعمال الحقبة الكلاسيكية والرومانسية والقرن العشرين التى وضعها كبار المؤلفين العالميين منهم موتسارت، دفورجاك ، جلينكا ، دوبلر ، اندريس ، كاسادو ، بياتسولا وأعمال من التراث الفلكلوري لدول " بولندا - المجر- روسيا" بالإضافة إلي أحد المؤلفات اليابانية احتفالا بمرور ١٥٠ عام على التعاون الثقافى اليابانى المصرى.

يذكر أن العازفين المشاركين من أساتذة الكونسيرفتوار وأعضاء بأوركسترا القاهرة السيمفونى وأوركسترا أوبرا القاهرة، وسبق وقدموا العديد من الحفلات على مسارح دار الأوبرا.

الدكتورة لمياء زايد دار الأوبرا أمسية كلاسيكية للفلوت التشيللو والهارب فى الأوبرا أمسية موسيقية بدار الأوبرا
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