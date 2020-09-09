أرملة الشهيد المنسي: لا أمانع ترشيحي لمجلس النواب المقبل

كتب- محمد سامي"

قال منار سليم، أرملة الشهيد أحمد منسي، أحد أبطال قوات الصاعقة بالجيش المصري، إن تواصل ائتلاف الأحزاب والذي يضم نحو 14 حزبا سياسيا، من أجل الدفع بها في انتخابات مجلس النواب المقبلة عن قائمة شرق الدلتا والتي تضم 7 محافظات، غير صحيح.

وأكدت منار، في تصريحات لمصراوي، أن أحد الأحزاب من خارج الائتلاف اتصل بها ليعرض عليها الترشح على قائمة الحزب، ولكنها رفضت بشكل قطعي.

وأوضحت منار سليم، أرملة الشهيد المنسي، أن ترشحها لمجلس النواب فكرة جيدة لا تمانعها، بشرط أن يكون ضمن ائتلاف الأحزاب، نظرا لأن لديها رغبة في استمرار الحرب على الإرهاب لكن من ميدان آخر.

وأشارت إلى أن لديها أفكار لرعاية أسر الشهداء وذويهم بالإضافة إلى أفكار لمكافحة الفكر المتطرف، بحسب تعبيرها. موضحة أن أهالي الشهداء لا بد أن يكون لهم ممثل في المجلس التشريعي سواء هي أو غيرها.

وأضافت: إذا عرضت القائمة الوطنية الترشح فلا يوجد مانع في ذلك، وإذا تم تعيين من قبل رئيس الجمهورية فسيكون تكريمًا لي.​