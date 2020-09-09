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ضبط ٨ قاعات أفراح تعمل بدون ترخيص بالجيزة

03:37 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، نفذت حملة على قاعات الافراح بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات واللوائح المنظمة وعدم تشغيلها وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على الصحة العامة ومنع أي تجمعات.

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتفتيش والرقابة على كافة المنشآت الغير سياحية التى تمارس نشاط سياحى بدون ترخيص وضمن أعمال اللجنة رقم ٥٢٣٥ لسنة ٢٠٠٩ حيث شارك في أعمال اللجنة مركز ومدينة أبو النمرس وشئون البيئة والأمن الصناعي وشرطة المرافق.

ونجحت اللجنة في ضبط ٨ قاعات أفراح تعمل بدون ترخيص من الوحدة المحلية المختصة رغم صدور القرارات بعدم تشغيلها وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقامت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذة المنشآت كلا فيما يخصه.

الجيزة الإدارة العامة للسياحة قاعات الافراح فيروس كورونا

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