أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

اليوم.. انطلاق جولة الإعادة على 26 مقعدًا في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

01:36 ص الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
اليوم.. انطلاق جولة الإعادة على 26 مقعدًا في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

(مصراوي):

تنطلق اليوم الثلاثاء، جولة الأعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية في الجولة الأولى من الانتخابات، وإجراء جولة إعادة على 26 مقعدًا آخرين، بإجمالي 52 متنافسًا، في 14 محافظة، وتستمر يومين اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.

ووجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، والتي تنطلق على مدار يومين، والتنسيق مع كافة غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وقال شعراوي، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات التي تشهد جولة الإعادة.

وأكد أن مهمة المحافظات، هي توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، والقائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

كما وجّه وزير التنمية المحلية، بقيام رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة.

والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها جاءت كالتالي:

القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.

اقرأ أيضًا..

- بالأسماء.. نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ونسبة المشاركة

- التنمية المحلية: رفع حالة الاستعداد بالمحافظات لمتابعة جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تكثف استعدادات متابعة جولة إعادة انتخابات الشيوخ

مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"أصيب بأزمة قلبية".. مصدر أمني يكشف تفاصيل وفاة شاب في المنيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا