اليوم.. انطلاق جولة الإعادة على 26 مقعدًا في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

(مصراوي):

تنطلق اليوم الثلاثاء، جولة الأعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية في الجولة الأولى من الانتخابات، وإجراء جولة إعادة على 26 مقعدًا آخرين، بإجمالي 52 متنافسًا، في 14 محافظة، وتستمر يومين اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.

ووجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، والتي تنطلق على مدار يومين، والتنسيق مع كافة غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وقال شعراوي، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات التي تشهد جولة الإعادة.

وأكد أن مهمة المحافظات، هي توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، والقائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

كما وجّه وزير التنمية المحلية، بقيام رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة.

والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها جاءت كالتالي:

القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.

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