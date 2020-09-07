أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

المتر بـ75 ألفا.. بيع 12 محلاً تجارياً أسفل عمارات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة

10:59 ص الإثنين 07 سبتمبر 2020
المتر بـ75 ألفا.. بيع 12 محلاً تجارياً أسفل عمارات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة

شقق سكن مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم بيع (12) محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (14م٢ و22م٢) أسفل عمارات "سكن مصر" بغرب جامعة دمياط بمدينة دمياط الجديدة، وذلك في مزاد علني.

وأوضح رجب، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد بأسعار تتراوح بين 51500 جنيه و75000 جنيه، مشيراً إلى تنوع أنشطة المحال التي تم بيعها لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان مشروع " سكن مصر" بغرب الجامعة.

وأكد أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور ممثلي الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، وأن المزاد خضع لأحكام القانون رقم(182 ) بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.​

سكن مصر مدينة دمياط الجديدة محمد رجب

الخبر التالى:

هالة صدقي تعلق على تلقيها طلبات زواج: "أخلص من الجوازة اللي في إيدي"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99863

    عدد المصابين

  • 78108

    عدد المتعافين

  • 5530

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27261903

    عدد المصابين

  • 19350450

    عدد المتعافين

  • 886938

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تزف بشرى لسكان القاهرة.. وتحذر من نشاط الرياح في منطقتين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا