"مستقبل وطن" ناعيًا أمير الكويت: صاحب مواقف إنسانية مشرفة

مصراوي

نعى المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم اليوم الثلاثاء، بعد رحلة عطاء قضاها لصالح العروبة.

وأكد رشاد، في تصريحات له، الثلاثاء، أن رحيل الشيخ صباح يمثل خسارة كبيرة للوطن العربي، ويوم وداعه يمثل يوم صعب ومرير على الأمة بأسرها؛ حيث إنه مارس دورًا عظيمًا في توحيد الصف العربي والنهوض بمستقبل شعوبه، ولم شملهم وجمع شتاتهم، وتعزيز تكاتفهم وتعاونهم في مواجهة التحديات.

وأشار رشاد، إلى أن مواقف الشيخ الصباح ممتدة وراسخة في وجدان كل العرب، وأن المصريين بشكل خاص لن ينسوا المواقف المشرفة والدعم المطلق من دولة الكويت حيال كل الأزمات التي تعرضت لها شقيقتها مصر، مؤكدًا أن الشيخ الجابر رحل وترك إرثًا حقيقيًا من الأخوة والترابط والعلاقات المتشعبة بين الكويت ومصر.

وتابع: " كل التعازي لأشقائنا في دولة الكويت حكومةً وشعبًا ولكل الدول العربية جمعاء، وندعوا الله عز وجل أن يجعل ما قدمه الراحل للعرب والإنسانية شفيعًا له يوم القيامة؛ كما نتوجه بخالص الدعاء بأن يتغمده رب العزة تبارك وتعالى بواسع رحماته، وأن يجعله في زمرة عباده الصالحين".