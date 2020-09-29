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مدبولي: السيسي وجه بمضاعفة تمويل مشروع البتلو إلى 4 مليارات جنيه

04:43 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
مدبولي: السيسي وجه بمضاعفة تمويل مشروع البتلو إلى 4 مليارات جنيه

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جولة اليوم في كفر الشيخ جاءت للوقوف على موقف المشروعات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تفقد جامعة كفر الشيخ التي تتضمن كليات جديدة تعمل على إيجاد جيل جديد بتخصصات جديدة.

وأضاف "مدبولي"، أنه تفقد مستشفى الطوارئ ومركز الأورام التابع لوزارة الصحة وتكلفتهم 3 مليارات جنيه لخدمة محافظات الدلتا، ونحرص أن يكون في كل محافظات مصر هذه الصروح الطبية.

وتابع أنه زار مركز التقاوي الذي يعد أكبر مركز على مستوى مصر، لافتًا إلى ان الرئيس السيسي، وجه بمضاعفة هذه المشروعات و مشروع البتلو وسيتم مضاعفة التمويل إلى 4 مليارات جنيه، لتوفير اللحوم وهذا نتيجة ثبات أسعار اللحوم على مدار العامين.

وأوضح أنه تفقد مشروع الإسكان الاجتماعي، ووجه وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ بالتوسع به وتم الاتفاق على البدء الفوري في إنشاء المرحلة الثانية.

مصطفى مدبولي السيسي مشروع البتلو جامعة كفر الشيخ

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