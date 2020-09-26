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الصحة: السيسي يوجّه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

05:34 م السبت 26 سبتمبر 2020
الصحة: السيسي يوجّه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة الاستجابة لحالة الطفلة "روميساء" من مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلاجها على نفقة التأمين الصحي، بعد استغاثة والدها عبر وسائل الإعلام بالرئيس لإجراء عملية "تسليك نخاع" لها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات وتعاني من شلل نصفي، وتحتاج إلى إجراء عملية تسليك بالنخاع الشوكي وفقًا للتقارير الطبية الخاصة بها.

وأضاف "مجاهد" في بيان اليوم، أنه تم التواصل مع ذوي الطفلة، وتم إرسال سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، لنقل الحالة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لسرعة إجراء الجراحة اللازمة لها، لافتًا إلى أنه فور وصولها المستشفي كان فى استقبال الطفلة فريق طبي متكامل يضم استشاريين مخ وأعصاب، وجراحة المخ والأعصاب، واستشاري علاج طبيعي، لبدء تلقي الرعاية الطبية اللازمة للطفلة على نفقة التأمين الصحي، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

السيسي الطفلة روميساء التأمين الصحي هالة زايد وزارة الصحة والسكان

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