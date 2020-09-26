"التناسليات الحيوانية": 40 قافلة بيطرية علاجية في 8 محافظات خلال ثلاثة أشهر

كتب- أحمد مسعد:

أعد معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا بأهم الأنشطة التي نفذها المعهد خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وقال الدكتور هاني حسن مدير المعهد إنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة تدريبية والإرشادية من خلال مركز التدريب والتعليم بالمعهد، والحاصل على شهادة الاعتماد الدولية في مجال التدريب والاستشارات، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ سبع دورات تدريبية في مجال رفع الكفاءة التناسلية، شملت موضوعات "تطبيق التلقيح الاصطناعي في الماشية، الفحص التناسلي المستقيمي في الماشية ومشاكل قلة الخصوبة، السونار في حيوانات المزرعة، التقنيات الأساسية البيولوجيا الجزبئية، استخدام السونار والتلقيح الاصطناعي في رفع الكفاءة التناسلية للحيوانات الأليفة، واستخدام الموجات فوق الصوتية في تشخيص المشاكل التناسلية في الماشية".

وأضاف أنه تم خلال الشهور الثلاثة الماضية، تدريب 57 طبيبًا بيطريًا، في إطار رفع المهارات ورفع الكفاءة في التشخيص والعلاج، فضلًا عن تدريب عدد من طلاب قسم بيولوجيا التكاثر بكلية العلوم جامعة القاهرة.

وأشار مدير المعهد إلى أنه تم تنفيذ 40 قافلة علاجية إرشادية مجانية لقرى 8 محافظات هي: المنيا وقنا وأسوان والقليوبية وكفرالشيخ والغربية ومطروح وبني سويف، حيث تم فحص وعلاج وتحصين 27 ألفا و546 حيوانًا، وتم خلالها عقد ندوات ودورات تدريبية للأطباء البيطريين المشاركين من المحافظات المختلفة؛ بهدف تحويل الحيوانات إلى حيوانات منتجة، والمساهمة في تحسين أداء الثروة الحيوانية كمًا وكيفًا.

وأكد حسن أن تلك القوافل تأتي بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار المزارعين والمربين، كما تساهم في السيطرة على الأمراض الوبائية عن طريق التحصبنات السيادية وغير السيادية، فضلا عن السيطرة على الطفيليات الداخلية والتي لها آثار سلبية على إنتاجية وصحة وتناسل الحيوان، وعلاج المشاكل التناسلية ورفع الكفاءة التناسلية في حيوانات المزرعة، فضلا عن علاج الأمراض المختلفة المؤثرة على إنتاجية الحيوانات وجودة إنتاجها، ورفع الوعي لدى صغار المربين عن كيفية الوقاية من الأمراض وتحسين كفاءة حيواناتهم التناسلية.