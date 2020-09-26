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دون ملاحظات أو مشكلات.. طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في سابع أيام الدور الثاني

03:55 م السبت 26 سبتمبر 2020
دون ملاحظات أو مشكلات.. طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في سابع أيام الدور الثاني

الدكتور محمد مجاهد

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، اليوم السبت، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، ووجود الملاحظين باللجان.

وأضاف حجازي أن 36 ألفًا و949 طالباً وطالبة بالدبلومات الفنية (نظامي السنوات الخمس والسنوات الثلاث)، أدوا الامتحان في (84) مادة فترة أولى، و(10) مواد فترة ثانية في سابع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.

ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أية ملاحظات تعيق سير العملية الامتحانية.

محمد مجاهد وزير التربية والتعليم طلاب الدبلومات الفنية

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